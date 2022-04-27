Месут Озил: отдайте Бензема «Золотой мяч»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил оценил игру нападающего «Реала» Карима Бензема в игре с «Манчестер Сити».

«Фантастический матч! Отдайте «Золотой мяч» Бензема», – написал Озил в своей социальной сети.

На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте встречи форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте. На 33-й минуте встречи нападающий «Реала» Карим Бензема сократил отставание гостей.

На 53-й минуте встречи игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил третий гол «горожан». Через две минуты форвард мадридского клуба Винисиус снова сделал отставание гостей минимальным. На 74-й минуте встречи полузащитник «горожан» Бернарду Силва отправил в ворота «Реала» четвёртый гол. На 81-й минуте встречи Бензема успешно реализовал пенальти и оформил дубль.