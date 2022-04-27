«Реал» и «Манчестер Сити» повторили рекорд по числу забитых мячей в полуфинальном матче ЛЧ

Футболисты английского «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» повторили рекорд по числу забитых мячей в полуфинальном матче ЛЧ – первая встреча между этими командами завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.

Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», это самый результативный полуфинал Лиги чемпионов в истории, наряду с матчами «Аякс» — «Бавария» — 5:2 (апрель 1995 года) и «Ливерпуль» — «Рома» — 5:2 (апрель 2018 года).

Напомним, в составе «Манчестер Сити» отличились Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За «Реал» дублем отметился Карим Бензема, ещё один мяч на счету Винисиуса Жуниора.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).