Гвардиола: «Сити» поедет в Мадрид, чтобы победить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (4:3).



«Это была невероятная игра для обеих команд. Мы многое сделали хорошо. К сожалению, мы пропустили голы и не смогли забить больше. Но противостояние состоит из двух матчей. Следующая встреча уже через неделю.

Мы провели фантастический матч против невероятной команды. Думаю, мы подарили им моменты в первом тайме, когда они вернулись в игру, потому что сильно нервничали. Обычно у нас всё хорошо, и мы в безопасности. Кроме того, они хорошо и сильно прессинговали.

Сейчас речь идёт о выходе в финал. Мы поедем в Мадрид, чтобы попытаться выиграть этот матч. Мы вылетели из ЛЧ от «Тоттенхэма», когда Льоренте сыграл рукой. Сегодня была рука Лапорта. Это случается. Всё, что мы можем сделать, – это играть так, как играем. «Реал» обладает таким качеством, что может наказать тебя.

Учитывая то, как мы играли с мячом и без него, я не могу просить о большем. Сейчас самое главное – матч с «Лидсом» в чемпионате. Мы поедем в Мадрид, чтобы победить. Обе команды хотят атаковать и играть качественно. Поздравляю Карло Анчелотти и его команду, они очень хороши. В то же время мы сами увидели, что можем быть в финале», — цитирует Гвардиолу BBC.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).