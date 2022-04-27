Винисиус: «Реалу» нужно прибавить в стартовые минуты игры

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4).
«Впереди есть ещё 90 минут на «Сантьяго Бернабеу», чтобы всё изменить. Наши болельщики способны сделать разницу. Считаю, что команда показала должный настрой, уступая 0:2 в матче с сильным соперником. Мы подходим к ответному матчу с высоко поднятой головой.
Нам нужно прибавить в игре в стартовые минуты, нельзя начинать встречи с опозданием. Был ли зол Анчелотти? Да, но в таких матчах нужна высокая концентрация, мне нравится давление и участие в таких играх», — цитирует Винисиуса Marca.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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