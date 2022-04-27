Бензема высказался о забитом пенальти паненкой в полуфинальной игре ЛЧ с «Манчестер Сити»

34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, оформивший дубль в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4), рассказал о решении пробить пенальти паненкой.
«Я всегда думаю о том, что ты не допустишь промаха с пенальти, только если не будешь бить его. Это ментальная уверенность и всё. Я очень уверен в себе… Так что я просто иду и делаю это, и всё получается хорошо», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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