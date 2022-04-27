Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).
«Силва продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шёл в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол, последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды», — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА.
В этом матче Бернарду отыграл на поле 90 минут, забив гол на 74 минуте. Также у «Сити» отличились Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус и Фил Фоден. В составе «Реала» дублем отметился Карим Бензема, а также мяч в свой актив записал Винисиус Жуниор.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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