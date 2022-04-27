Гвардиола: победить 8:0 было бы лучше, но такое могло случиться на Юпитере и Марсе

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над мадридским «Реалом» (4:3) в первой игре полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
«Безусловно, для стороннего зрителя – это был весёлый матч, мы хотели выиграть с большей разницей, но и 4:3 — неплохой результат. Мы поедем в Мадрид, чтобы показать свою игру. Но не стоит забывать, что это «Реал», у них отличное оружие в атаке.
Когда тренер видит, что его команда играет так, результат является наименее важным, даже если это полуфинал Лиги чемпионов.
Вы хорошо провели время? Никто не мог не повеселиться, хотя 8:0 для нас было бы лучше (смеётся. – Прим. «Чемпионата»). На Юпитере и Марсе это могло случиться, но в матчах с «Реалом» обычно такого не происходит», — приводит слова Гвардиолы журналист Альфредо Педулла на собственном официальном сайте.
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