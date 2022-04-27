Рио Фердинанд: думаю, что «Манчестер Сити» пройдёт в финал ЛЧ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» (4:3).

«Это было захватывающе и сенсационно. Что ещё сказать? Игра кипела и бурлила событиями. Как Бензема исполнил этот удар в стиле Паненки… В «Манчестер Сити» будут раздосадованы таким результатом, а «Реал» воодушевлён тем, как он отыгрывался. Но всё-равно я думаю, что «горожане» пройдут дальше», — цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). В другой полуфинальной игре «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».