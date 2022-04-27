Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд: думаю, что «Манчестер Сити» пройдёт в финал ЛЧ

Рио Фердинанд: думаю, что «Манчестер Сити» пройдёт в финал ЛЧ
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» (4:3).

«Это было захватывающе и сенсационно. Что ещё сказать? Игра кипела и бурлила событиями. Как Бензема исполнил этот удар в стиле Паненки… В «Манчестер Сити» будут раздосадованы таким результатом, а «Реал» воодушевлён тем, как он отыгрывался. Но всё-равно я думаю, что «горожане» пройдут дальше», — цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). В другой полуфинальной игре «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала» Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022