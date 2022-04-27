Бензема отметился историческим достижением по количеству голов в ворота клубов АПЛ в ЛЧ

34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, отметившийся дублем в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4), стал рекордсменом турнира. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».

Как отмечает источник, после хет-трика в ворота «Челси» и дубля с «Манчестер Сити» Карим Бензема стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим пять голов на выезде в плей-офф против клубов из одной страны за сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).