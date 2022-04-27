Рубен Диаш прокомментировал победу над «Реалом» в ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (4:3).
«Чем лучше результат, тем лучше для нас. Но каким бы ни был результат, противостояние не может завершиться сегодня, поскольку ответная игра пройдет в Мадриде. «Реал» очень силен на своём поле. Мы знаем, какое трудное испытание нас ждёт. Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо, но я считаю, что команда сыграла неплохо с учётом всех наших потерь.
Мы не испытываем разочарования. Знаем, против кого играем, и «Реал» знает, с кем он сражается. Нас ждёт матч, в котором может случиться всё, что угодно. Нам нужно как следует подготовиться к этой игре», — цитирует Диаша официальный сайт УЕФА.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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