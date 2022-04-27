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Ширер — о матче «МС» — «Реал»: команды подарили нам исключительный футбол

Ширер — о матче «МС» — «Реал»: команды подарили нам исключительный футбол
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Бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» (4:3).

«Когда счёт стал 2:0, то я подумал, что он может стать 7:0, но затем своё слово сказал Карим Бензема, сократив отставание. Оба тренера могут невероятно гордиться своими игроками. Атакующая игра была феноменальной. Было приятно наблюдать за таким матчем. Команды подарили нам исключительный футбол. Голы, атмосфера на стадионе… Это была невероятная ночь», — цитирует Ширера BBC со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Начало — 22:00 мск.

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