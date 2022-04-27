Джеррард хочет сохранить Эшли Янга в «Астон Вилле»
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что что хочет сохранить в команде защитника Эшли Янга.
«Я уже сказал Эшли, что хочу, чтобы он остался в команде. Этот вопрос уже обсуждается. Главным в таких случаях всегда является сам футболист. Он должен быть доволен, он должен хотеть остаться, вести переговоры. Нам ещё многое предстоит обсудить, но я уже дал Янгу понять, что мы довольны им», — цитирует Джеррарда Sky Sports.
В текущем сезоне 36-летний защитник сыграл за «Астон Виллу» в 23 матчах во всех турнирах, сделав 2 голевые передачи. После 32 матчей «львы» занимают 15 место в АПЛ, набрав 37 очков.
Напомним, Янг перешёл в «Астон Виллу» из «Интера» в июле 2021 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.
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