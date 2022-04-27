«Реал» проиграл «МС» в ЛЧ, совет Валиевой от Путина. Главное к утру

Мадридский «Реал» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, президент РФ дал совет российской фигуристке Камиле Валиевой, новый российский игрок перебрался в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в результативном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

2. Владимир Путин дал совет Камиле Валиевой.

3. Российский хоккеист Иван Морозов подписал контракт с «Вегасом».

4. Месут Озил: отдайте Бензема «Золотой мяч».

5. Артемий Панарин досрочно завершил матч с «Каролиной» из-за травмы.

6. Овечкин ответил на вопрос о том, успеет ли он восстановиться к плей-офф после травмы.

7. Состоялась церемония чествования Овечкина по случаю попадания в тройку лучших снайперов.

8. Главный тренер «Вашингтона» — о травме Овечкина: иногда нужно немного везения.

9. Первенства России по шахматам в Лоо прерваны из-за смерти участницы.

10. Мэттьюс стал первым игроком из США, забросившим 60 шайб за сезон.