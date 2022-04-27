В Англии проведут новое четырёхлетнее исследование о деменции у бывших футболистов

В Англии проведут новое исследование, посвящённое деменции у бывших футболистов. Проект BrainHope посвящён изучению способов снижения риска развития заболевания у завершивших карьеру игроков и рассчитан на 4 года. Об этом сообщает BBC.

Стоимость исследования составит € 1,5 млн. За его основу будут взяты работы доктора Уилли Стюарта. Он уже проводил подобное исследование ранее, и тогда оно показало, что риск смерти от деменции у бывших футболистов в 3,5 раза больше, чем в среднем.

В рамках исследования изучат состояние здоровья 120 бывших профессиональных футболистов в возрасте от 40 до 59 лет. Состояние их мозга сравнят с аналогичным у 700 других людей.

Проект совместно финансируется Футбольной ассоциацией Англии и ФИФА.