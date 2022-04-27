Анчелотти — о Рюдигере: кто это? Он всё ещё игрок «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о возможном переходе защитника «Челси» Антонио Рюдигера в испанский клуб.
«Тони Рюдигер? Какой Тони? Кто это? (смеётся). Он всё ещё игрок «Челси». Я ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.
Ранее сообщалось, что Рюдигер согласовал условия контракта с «Реалом». Соглашение 29-летнего немецкого футболиста, который покинет «Челси» летом, будет рассчитано на четыре года.
Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.
«Осасуна» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2021/2022. 33-й тур:
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