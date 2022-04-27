Френки де Йонг недоволен положением в «Барселоне» и может перейти в «Баварию» или «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассматривает вариант ухода из каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
24-летний полузащитник в сезоне-2021/2022 провёл за «Барселону» 26 из 33 матчей. Однако, по данным источника, нидерландский футболист недоволен тем, что его часто меняют по ходу матча. В матче последнего тура чемпионата с «Райо Вальекано» (0:1) Хави заменил Френки де Йонга уже на 60-й минуте матча. Полузащитник не скрывал недовольства и, бросив щитки, ушёл в раздевалку.
Несмотря на то что в этом сезоне Френки де Йонг не раз заявлял, что намерен отработать свой контракт в «Барселоне», действующий до 2026 года, источник, близкий к футболисту, сообщает, что игрок готов изучить варианты перехода в другую команду.
По информации источника, 24-летним полузащитником активно интересуются мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».
«Алавес» — «Барселона» (0:1). Испанская Примера 2021/2022. 22-й тур. Гол Френки де Йонга:
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