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Форвард «Аякса» Аллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Аякса» Аллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Sun.

По информации источника, в услугах 27-летнего форварда заинтересован «Манчестер Юнайтед». Новым главным тренером «красных дьяволов» станет нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хег, что может поспособствовать переходу Аллера в английский клуб. Ранее сообщалось, что Аллер попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

Напомним, Аллер перешёл в амстердамский «Аякс» из «Вест Хэм Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. С 2020 года Аллер вызывается в национальную команду Кот-д'Ивуара.

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