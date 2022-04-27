Форвард «Аякса» Аллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Sun.
По информации источника, в услугах 27-летнего форварда заинтересован «Манчестер Юнайтед». Новым главным тренером «красных дьяволов» станет нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хег, что может поспособствовать переходу Аллера в английский клуб. Ранее сообщалось, что Аллер попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».
Напомним, Аллер перешёл в амстердамский «Аякс» из «Вест Хэм Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. С 2020 года Аллер вызывается в национальную команду Кот-д'Ивуара.
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