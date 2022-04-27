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Джудович: санкции не остановят Россию никогда. И Югославия прошла всё это до вас

Джудович: санкции не остановят Россию никогда. И Югославия прошла всё это до вас
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Бывший футболист «Спартака» из Нальчика Миодраг Джудович поделился мнением о санкциях, направленных в сторону России.

«Давайте вернёмся на 20 лет назад — в 90-х Россия присоединилась к санкциям против Югославии, как и Украина. Наложили торговое эмбарго. А ведь у нас не было таких энергоресурсов, как у России — мы обходились без бензина, экономили на продуктах, почти все магазины были закрыты. Нам никто не помогал, мы были одни. Но мы не обижались на Россию — понимали, что таков политический курс. Понимали, что народ России нас поддерживал. Так и сейчас — россияне не должны ориентироваться на политику. Черногорцы считают, что мы братские народы. Лично я не понимаю, зачем мы присоединились к санкциям. Что Россия нам сделала? Это решение принимается не нами, мы ничего не можем поделать.

Я думаю, что санкции против России — это не выход. Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России — это неправильно. Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли всё это до вас», — цитирует Джудовича Sport24.

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