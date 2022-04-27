Жоржиньо заявил, что VAR сбивает концентрацию, поэтому он не забил пенальти «Вест Хэму»

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо объяснил свой промах с пенальти в матче 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0), обвинив в нём VAR, наличие которого мешает сохранять концентрацию.
«В таких играх, как эта, когда тебе обязательно нужно выиграть и пенальти назначается на последних минутах, ты пытаешься изолировать свой разум от всего этого давления, но это невероятно трудно.
К тому же теперь у нас есть VAR, и с ним всё занимает гораздо больше времени, и поэтому труднее сохранять концентрацию.
Единственное, что я пытаюсь сделать в этой ситуации, — это оградить свой разум от всего этого давления, но, к сожалению, это срабатывает не всегда.
Когда есть хоть малейший момент сомнения, обычно именно тогда ты совершаешь ошибку. Может быть, у меня было слишком много времени, чтобы думать об этом, я не знаю.
На этот раз всё вышло именно так, и мне очень жаль. Чувствую себя ужасно», — приводит слова Жоржиньо The Sun.
- 27 апреля 2022
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