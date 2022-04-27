Фоден повторил достижение Руни в Лиге чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден отметился голом в этой встрече. Этот забитый мяч стал 9-м для английского футболиста в Лиге чемпионов. Таким образом, Фоден повторил рекорд экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни по голам в Лиге чемпионов среди англичан в возрасте до 22 лет.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».