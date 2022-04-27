Выведет ли Эмери «Вильярреал» в финал Лиги чемпионов?

Сегодня, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вильярреал».



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выведет ли главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери свой клуб в финал Лиги чемпионов?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, на стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» состоится 3 мая в Вильярреале (Испания).