Появились фото домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/2023

На портале Footy Headlines появились изображения домашней формы «Барселоны», в которой команда будет выступать в сезоне-2022/2023.
Экипировка выполнена в трёх цветах: синем, красном (гранатовом) и тёмно-синем (обсидиановом). Рукава и воротник футболки будут однотонными тёмно-синими, а на груди разместятся вертикальные полосы указанных цветов. Техническим спонсором каталонской команды является американская компания Nike.
Фото: Footy Headlines
Фото: Footy Headlines
«Барселона» в 33 матчах набрала 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (78).
«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2021/2022. 21-й тур:
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