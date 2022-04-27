Линекер — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: надеюсь, ответная игра будет более зрелищной

Бывший нападающий «Лестер Сити», «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3).



«Надеюсь, ответный матч будет более зрелищным», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Действующим победителем главного еврокубка является лондонский «Челси».



Сегодня, 27 апреля, в другом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.