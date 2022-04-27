Луис Суарес намекнул, что уйдёт из «Атлетико» в конце сезона

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес намекнул, что покинет клуб после окончания сезона-2021/2022. 35-летний форвард выложил пост с благодарностью фанатам мадридцев, в котором показал памятные моменты карьеры в клубе.
«Всем большое спасибо за любовь и поддержку всегда. Спасибо большое за ваши сердца», — написал Луис Суарес в своих соцсетях.
Ранее появилась информация, что руководство «Атлетико» приняло решение не продлевать истекающий летом контракт с футболистом. После окончания сезона он перейдёт в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.
В нынешнем сезоне Луис Суарес провёл за «Атлетико» Мадрид 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Видеообзор матча 30-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Алавес» (4:1):
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