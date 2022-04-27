Кавазашвили: Дзюба мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.



«Объективная цена Артёма Дзюбы на сегодня — € 2 млн. В 2018 году он стоил бы в районе € 10 млн. Ценник на сайте Transfermarkt неправильный.



Я могу признать, что за последние восемь лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убеждён.



Артём — очень талантливый игрок на «пятачке»: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба.



На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.



Карпин в своё время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!



Артём мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», — цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

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