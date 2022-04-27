Ширер — о голе Бензема с пенальти «паненкой»: не могу поверить, что Карим сделал это

Бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер восхитился нападающим «Реала» Каримом Бензема, который забил пенальти «паненкой» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4).



«После трёх незабитых пенальти в этом месяце всё, что я могу сделать, это рассмеяться и сказать: «Не могу поверить, что Карим сделал это». Для этого требуется мужество, уверенность и мастерство. Такое ощущение, что Бензема становится лучше с каждым днём. Его дерзость поражает», — приводит слова Ширера BT Sport.



Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).