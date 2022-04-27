Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ширер — о голе Бензема с пенальти «паненкой»: не могу поверить, что Карим сделал это

Ширер — о голе Бензема с пенальти «паненкой»: не могу поверить, что Карим сделал это
Комментарии

Бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер восхитился нападающим «Реала» Каримом Бензема, который забил пенальти «паненкой» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4).

«После трёх незабитых пенальти в этом месяце всё, что я могу сделать, это рассмеяться и сказать: «Не могу поверить, что Карим сделал это». Для этого требуется мужество, уверенность и мастерство. Такое ощущение, что Бензема становится лучше с каждым днём. Его дерзость поражает», — приводит слова Ширера BT Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

Невероятно, как «Реал» избежал разгрома! А Бензема теперь точно дадут «Золотой мяч»? Невероятно, как «Реал» избежал разгрома! А Бензема теперь точно дадут «Золотой мяч»?
Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала» Бензема — машина по забиванию голов! Вошёл в историю «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022