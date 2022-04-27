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Претенденты на покупку «Челси» получили приглашения на заключительный этап переговоров

Претенденты на покупку «Челси» получили приглашения на заключительный этап переговоров
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Три претендента на покупку лондонского «Челси» были приглашены на финальный этап переговоров. Завершающий этап сделки проводит американская компания The Raine Group. Об этом сообщает The Sun.

В числе претендентов на покупку лондонского клуба значатся: консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс; совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли; а также владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из Серии А Стивен Пальюка.

Финальная презентация состоится в конце текущей недели. Все претенденты должны будут представить свои планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также рассказать о финансировании «Челси» как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично одобрить выбранного кандидата, прежде чем английская Премьер-лига сможет начать проверку владельцев и директоров. Передача прав собственности, скорее всего, не состоится до конца сезона. В связи с этим британское правительство готово продлить лицензию клуба на эксплуатацию после 31 мая, если это потребуется для обеспечения продажи.

Роман Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года.

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