Претенденты на покупку «Челси» получили приглашения на заключительный этап переговоров

Три претендента на покупку лондонского «Челси» были приглашены на финальный этап переговоров. Завершающий этап сделки проводит американская компания The Raine Group. Об этом сообщает The Sun.
В числе претендентов на покупку лондонского клуба значатся: консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс; совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли; а также владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из Серии А Стивен Пальюка.
Финальная презентация состоится в конце текущей недели. Все претенденты должны будут представить свои планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также рассказать о финансировании «Челси» как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично одобрить выбранного кандидата, прежде чем английская Премьер-лига сможет начать проверку владельцев и директоров. Передача прав собственности, скорее всего, не состоится до конца сезона. В связи с этим британское правительство готово продлить лицензию клуба на эксплуатацию после 31 мая, если это потребуется для обеспечения продажи.
Роман Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года.
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