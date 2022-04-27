Альбиоль: «Вильярреалу» будут противостоять игроки высокого класса, но у нас есть оружие

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».



«С каждым этапом становится сложнее. Сначала «Ювентус», потом «Бавария, теперь «Ливерпуль». Мы ответственно подходим к этому противостоянию, постараемся провести два отличных матча, сохраняя уверенность в том, что сможем выйти в финал. Первые 90 минут проведём вдали от дома. Все знают, как сложно играть на «Энфилде». Команда готова, потому что уже прошла ряд серьёзных испытаний в этом сезоне. Мы знаем, что нам будут противостоять игроки более высокого класса, но у нас есть своё оружие», — приводит слова Альбиоля Marca.



Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.