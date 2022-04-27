Саа: Рашфорду следует съездить в Лас-Вегас и хорошенько развлечься

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о ситуации с нападающим «красных дьяволов» Маркусом Рашфордом.
«Думаю, Маркусу следует отправиться в отпуск, съездить в Лас-Вегас и хорошенько развлечься. Он ни в коем случае не должен терять уверенность. Этот парень — потрясающий футболист. Мне кажется, ему просто нужно отдохнуть и подумать о своей карьере и о том, что он хочет делать дальше. У него может быть большое будущее в «Манчестер Юнайтед», и если посмотреть на его потенциал и способности, для него на данном этапе нет ничего такого, от чего он не мог бы оправиться.
Рашфорду просто нужно вернуться к кондициям, которые были у него в 19 лет. Тогда он не думал о своём статусе. Нужно много работать, играть с улыбкой, и всё будет хорошо. У этого парня есть всё», — приводит слова Саа Gamingdeals.com.
Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики.
- 27 апреля 2022
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