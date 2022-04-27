Аспиликуэта рассказал об обстоятельствах конфликта с болельщиком после матча с «Арсеналом»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о стычке с болельщиком после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:4). Испанский защитник отправился в сторону одного из фанатов лондонской команды после окончания игры и поговорил с ним на повышенных тонах. Аспиликуэта признался, что это был просто обмен словами и с тех пор футболист и болельщик уже помирились.

«Я был зол на мой уровень игры, зол на результат, зол из-за пенальти в конце матча. Моё поведение не было направлено лично на него. Мы лишь обменялись словами после очень непростой игры. На днях после матча я снова увидел его и подарил ему капитанскую повязку», — приводит слова Аспиликуэты Sky Sports.

Напомним, «Челси» в перенесённом матче 25-го тура АПЛ уступил на своём поле «Арсеналу» со счётом 2:4. Дублем в этом матче отметился нападающий «канониров» Эдвард Нкетиа, по голу на свой счёт записали Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу.