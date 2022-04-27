ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Подберёзкина в матче «Урал» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» — «Уфа» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.



«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Урал» №21 Вячеслава Подберёзкина на 54-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок умышленно направил свою руку в лицо игрока команды «Уфа» №24 Филиппа Мрзляка, совершив короткий удар без борьбы за мяч, что стало для всех членов комиссии решающим фактором для того, чтобы квалифицировать это действие как агрессивное поведение», — говорится в тексте решения ЭСК, опубликованном на официальном сайте РФС.