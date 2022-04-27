«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Ромы» Николо Дзаньоло
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах итальянского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Express.
По информации источника, 22-летний Николо Дзаньоло интересен будущему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
Ранее сообщалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Николо Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.
Николо выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 36 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
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