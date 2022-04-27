Лескотт — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: лишь одна из игр ЛЧ, не более того

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.



«Пока это лишь одна из игр Лиги чемпионов, не более того. Мадридский «Реал» может чувствовать себя счастливчиками, но многое ещё только предстоит сделать», — сказал Джолеон Лескотт после матча.



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Во втором полуфинале встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал».