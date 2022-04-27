«Интер» не интересуется хавбеком «Барселоны» Пьяничем
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«Интер» не планирует приобретать полузащитника «Бешикташа» Миралема Пьянича, права на которого принадлежат «Барселоне», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, Пьянич, вопреки последней информации в СМИ, не входит в список трансферных целей итальянского клуба на летнее окно. Напомним, после окончания аренды в «Бешикташе» боснийский футболист вернётся в «Барселону». Контракт Пьянича с «Барселоной» действует до 2024 года.
Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в 2021 году. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал 2 результативные передачи. С 2008 года Пьянич вызывается в сборную Боснии и Герцеговины.
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