Алессандро Дель Пьеро: «Манчестер Сити» мог забить и восемь голов в матче с «Реалом»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3).



«Это была захватывающая игра. «Манчестер Сити» забил четыре гола, но мог забить и восемь. Детали часто имеют значение. С другой стороны, у «Реала» есть команда, полная чемпионов. Карим Бензема и Лука Модрич — редкие футболисты. Когда ты совершаешь ошибку, они всегда наказывают тебя.



Все видели, что сделал Бензема. Когда «Реал» проигрывал со счётом 0:2, он подобрал мяч и совершил этот удар. Это был сигнал, показавший, что, несмотря ни на что, эта команда всё ещё в игре. «Реалу» тоже немного повезло, но некоторые вещи не происходят случайно. Такие игроки, как Бензема, Модрич, Кроос, знают, как сохранять спокойствие в трудные времена», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.