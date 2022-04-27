Мостовой: «Реал» мог крупно проиграть «Сити», но их никогда нельзя сбрасывать со счетов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3).

«Хороший футбол, и результат для многих отличный. Я перед игрой прогнозировал, что либо «Реал» проиграет в один мяч, либо будет ничья. По тому, как начался матч, я подумал, что «Реал» может крупно проиграть. Меня немного удручило. «Сити» начал уверенно. У «Реала» есть Бензема и Винисиус, которые делают результат: шикарные футболисты.



Есть те, кто говорит, что «Сити» — однозначный фаворит. «Реал» никогда нельзя сбрасывать со счетов. Одно название «Реал» уже давит на многих. Я здесь ничего не исключаю. Даже забив три мяча на стадионе «Сити», это никакой роли играть не будет. У «Реала» неплохой расклад перед домашней игрой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.