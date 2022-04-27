Мостовой: Бензема — главный претендент на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что нападающий «Реала» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч» по итогам года. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3) французский форвард оформил дубль.

«После вчерашнего матча Бензема — главный претендент на «Золотой мяч». Были претенденты Левандовски, Мбаппе, но они все вылетели, а Бензема делает эту разницу. Конечно, он основной претендент. Скорее всего, он его и получит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.