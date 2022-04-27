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«Барселона» может бесплатно подписать капитана «Милана»

«Барселона» может бесплатно подписать капитана «Милана»
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«Барселона» начала переговоры о бесплатном трансфере защитника «Милана» Алессио Романьоли. Об этом сообщает AS.

По информации источника, переговоры ведёт директор сине-гранатовых Матеу Алемани. Контракт Алессио Романьоли с «Миланом» истекает в конце этого сезона, поэтому «Барселона» претендует на его подписание в качестве свободного агента.

В каталонском клубе Алессио Романьоли расценивают как идеального партнёра для уругвайского защитника Рональда Араухо, который совсем недавно продлил контракт с сине-гранатовыми.

27-летний итальянский защитник является капитаном «Милана». В нынешнем сезоне он сыграл за «россонери» 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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