Й. Круифф: Левандовски в «Барселоне»? Мечты бесплатны

Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, ныне являющийся советником президента «Барселоны», высказался о трансферных планах каталонского клуба на летнее окно.
«Я никого не исключаю, но не очень хочу говорить о конкретных игроках. Будут футболисты, которые откликнутся. Всё, что делает пресса, это раздражает клубы, в которых выступают эти игроки. Меня сейчас беспокоит состав «Барселоны». Что касается Левандовского, у него есть контракт. А мечты бесплатны», — приводит слова Круиффа Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Барселона» серьёзно настроена на приобретение нападающего «Баварии» Роберта Левандовского и готова платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов. Соглашение Левандовского с немецким клубом истекает в 2023 году.
- 27 апреля 2022
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