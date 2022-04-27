«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из ЛЧ из-за неуплаты штрафа за Суперлигу

«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги – € 15 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.
Ожидается, что в ближайшее время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф в размере € 15 млн и передать 5% от выручки за один сезон еврокубков. С такими санкциями ранее столкнулись девять клубов, которые вышли из Суперлиги.
Напомним, «Барселона», «Ювентус» и «Реал» были в числе 12 клубов, объявивших о создании Европейской Суперлиги в апреле 2021 года.
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