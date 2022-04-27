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«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из ЛЧ из-за неуплаты штрафа за Суперлигу

«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из ЛЧ из-за неуплаты штрафа за Суперлигу
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«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги – € 15 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.

Ожидается, что в ближайшее время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф в размере € 15 млн и передать 5% от выручки за один сезон еврокубков. С такими санкциями ранее столкнулись девять клубов, которые вышли из Суперлиги.

День, когда рухнула Суперлига. Но даже год спустя история ещё не закончена День, когда рухнула Суперлига. Но даже год спустя история ещё не закончена

Напомним, «Барселона», «Ювентус» и «Реал» были в числе 12 клубов, объявивших о создании Европейской Суперлиги в апреле 2021 года.

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