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Фанаты «МЮ» проведут новую акцию протеста против Глейзеров перед матчем с «Челси»

Фанаты «МЮ» проведут новую акцию протеста против Глейзеров перед матчем с «Челси»
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Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» The 1958 планирует провести новую акцию протеста против владельцев клуба перед матчем 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Ранее эта фанатская группа организовала акцию перед игрой с «Норвич Сити» (3:2).

«В четверг мы проведём марш с баннерами, файерами и флагами. Он будет больше и громче, чем раньше. Вместе против змей! Мы продолжим реализовывать наш долгосрочный план по избавлению клуба от нынешних владельце в мирном и законном ключе», — говорится в заявлении фанатов, опубликованном на странице в социальных сетях.

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Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится завтра, 28 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.

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