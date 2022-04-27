Фанаты «МЮ» проведут новую акцию протеста против Глейзеров перед матчем с «Челси»

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» The 1958 планирует провести новую акцию протеста против владельцев клуба перед матчем 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Ранее эта фанатская группа организовала акцию перед игрой с «Норвич Сити» (3:2).



«В четверг мы проведём марш с баннерами, файерами и флагами. Он будет больше и громче, чем раньше. Вместе против змей! Мы продолжим реализовывать наш долгосрочный план по избавлению клуба от нынешних владельце в мирном и законном ключе», — говорится в заявлении фанатов, опубликованном на странице в социальных сетях.

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится завтра, 28 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.