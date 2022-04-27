«Венеция» в скором времени объявит об увольнении Паоло Дзанетти

ФК «Венеция» собирается уволить главного тренера команды Паоло Дзанетти. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, о решении расстаться с главным тренером уже сообщено команде и ожидается только официальное объявление. До конца сезона руководить командой будет тренер молодёжки «Венеции» Андреа Сончин.

«Венеция» не набирала очков в Серии А с 20 февраля, после ничейного матча с «Дженоа» (1:1). Команда не побеждает с 13 февраля, когда был обыгран «Торино». После игры с «Дженоа» «Венеция» потерпела 8 поражений подряд.

Под руководством Дзанетти «Венеция» добилась возвращения в Серию А впервые с сезона-1999/2000.

В воскресенье, 1 мая, «Венеция» на выезде сыграет с «Ювентусом».