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Защитник «Ростова»: в РПЛ пока тяжелее всего было противостоять Соболеву

Защитник «Ростова»: в РПЛ пока тяжелее всего было противостоять Соболеву
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, кому из футболистов Российской Премьер-Лиги ему было сложнее всего противостоять.

«Всё отлично, выиграли матч у «Спартака», я доволен. Сейчас готовимся к «Краснодару». Послематчевая радость чуть-чуть спала, и появились мысли о восстановлении и подготовке к следующей игре.

Карпин в раздевалке похвалил, сказал: «Спасибо, молодцы, что перебороли себя». Потому что в конце первого тайма «Спартак» нас чуть поджал. Мы смогли выйти из этой ситуации. Так что получили только положительный заряд. Сейчас почти неделю будем готовиться к «Краснодару». Думаю, ещё зарядик получим от Валерия Георгиевича.

Соболев – неприятный нападающий: высокий рост, мощный. С такими всегда тяжело вести борьбу. Он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча. Мне в РПЛ пока тяжелее всего противостоять было именно Соболеву. Были и другие хорошие футболисты, но не могу сказать, что они чем-то удивили, а Соболев прямо запомнился», — цитирует Мелёхина «РБ-Спорт».

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