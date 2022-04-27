Защитник «Ростова»: в РПЛ пока тяжелее всего было противостоять Соболеву

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал, кому из футболистов Российской Премьер-Лиги ему было сложнее всего противостоять.
«Всё отлично, выиграли матч у «Спартака», я доволен. Сейчас готовимся к «Краснодару». Послематчевая радость чуть-чуть спала, и появились мысли о восстановлении и подготовке к следующей игре.
Карпин в раздевалке похвалил, сказал: «Спасибо, молодцы, что перебороли себя». Потому что в конце первого тайма «Спартак» нас чуть поджал. Мы смогли выйти из этой ситуации. Так что получили только положительный заряд. Сейчас почти неделю будем готовиться к «Краснодару». Думаю, ещё зарядик получим от Валерия Георгиевича.
Соболев – неприятный нападающий: высокий рост, мощный. С такими всегда тяжело вести борьбу. Он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча. Мне в РПЛ пока тяжелее всего противостоять было именно Соболеву. Были и другие хорошие футболисты, но не могу сказать, что они чем-то удивили, а Соболев прямо запомнился», — цитирует Мелёхина «РБ-Спорт».
- 27 апреля 2022
-
16:32
-
16:26
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:43
-
15:33
-
15:28
-
15:23
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
14:58
-
14:56
-
14:42
-
14:37
-
14:34
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:06
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:32
-
13:27
-
13:27
-
13:11
-
13:00