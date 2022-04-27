Сотрудники «Спартака» сделали подарки новорождённым в честь столетия клуба
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18 апреля, в день столетия «Спартака», сотрудники клуба навестили роддома в исторически красно-белых районах Москвы и вручили памятные подарки всем появившимся на свет в дату основания клуба.
Дети и их родители получили от «Спартака» наборы новорождённого спартаковца со всем необходимым в первые дни жизни. Наборы включают в себя нагрудник, постельное бельё для детской кроватки и бутылочку.
18 апреля 1922 года Московский клуб спорта (МКС) провёл первую товарищескую игру с Замоскворецким клубом спорта (ЗКС), в котором победил со счётом 3:2.
«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний титул московская команда завоевала в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры.
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