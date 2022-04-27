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Радченко: футбол «Наполи» подойдёт Хвиче, тем более Спаллетти знает российский чемпионат

Радченко: футбол «Наполи» подойдёт Хвиче, тем более Спаллетти знает российский чемпионат
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Думаю, было понятно, что после такого сезона, который он провёл, у него будут предложения из сильных чемпионатов. Для меня это не сюрприз. «Наполи» играет в такой футбол, который подойдёт Хвиче. Тем более что главный тренер — Лучано Спаллетти. Он прекрасно знает российский чемпионат. Думаю, Хвича там не затеряется. Могу пожелать ему только удачи!», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи» в следующем сезоне. Об этом заявил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio KKN.

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