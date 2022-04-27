Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель: с уходом Рюдигера из «Челси» жизнь не заканчивается

Тухель: с уходом Рюдигера из «Челси» жизнь не заканчивается
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об уходе защитника Антонио Рюдигера из лондонской команды в летнее трансферное окно.

«Не думаю, что кому-то нравится эта новость. Тони всем придаёт уверенности. Но мы должны принять это — и примем это. С уходом Рюдигера из «Челси» жизнь не заканчивается», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Ранее Тухель сообщил, что Рюдигер сообщил ему о своём решении покинуть «Челси» в личной беседе. Появилась информация, что игрок согласовал условия контракта с мадридским «Реалом».

Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола.

Новость по теме
Анчелотти — о Рюдигере: кто это? Он всё ещё игрок «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022