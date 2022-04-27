Тухель: с уходом Рюдигера из «Челси» жизнь не заканчивается

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об уходе защитника Антонио Рюдигера из лондонской команды в летнее трансферное окно.



«Не думаю, что кому-то нравится эта новость. Тони всем придаёт уверенности. Но мы должны принять это — и примем это. С уходом Рюдигера из «Челси» жизнь не заканчивается», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



Ранее Тухель сообщил, что Рюдигер сообщил ему о своём решении покинуть «Челси» в личной беседе. Появилась информация, что игрок согласовал условия контракта с мадридским «Реалом».



Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола.