Рангник: с нетерпением жду возможности помочь тен Хагу вернуть «МЮ» в число топ-клубов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об ожиданиях от совместной работы с будущим наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.
«Я с нетерпением жду возможности помочь тен Хагу применить новый подход к работе в следующем сезоне, чтобы «Манчестер Юнайтед» мог вернуться в число топ-клубов.
Продление контракта Бруну Фернандеша показывает, что «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно привлекательный клуб — с новым менеджером и новым подходом всё будет по-другому уже в ближайшее время.
Конечно, было бы лучше, если бы мы попали в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, но этот фактор влияет ровно также на другие клубы, это не только наша проблема», — приводит слова Рангника в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Завтра, 28 апреля, «Манчестер Юнайтед» в рамках 37-го тура АПЛ примет на своём поле лондонский «Челси». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
- 27 апреля 2022
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