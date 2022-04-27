Рангник: с нетерпением жду возможности помочь тен Хагу вернуть «МЮ» в число топ-клубов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об ожиданиях от совместной работы с будущим наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

«Я с нетерпением жду возможности помочь тен Хагу применить новый подход к работе в следующем сезоне, чтобы «Манчестер Юнайтед» мог вернуться в число топ-клубов.

Продление контракта Бруну Фернандеша показывает, что «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно привлекательный клуб — с новым менеджером и новым подходом всё будет по-другому уже в ближайшее время.

Конечно, было бы лучше, если бы мы попали в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, но этот фактор влияет ровно также на другие клубы, это не только наша проблема», — приводит слова Рангника в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Завтра, 28 апреля, «Манчестер Юнайтед» в рамках 37-го тура АПЛ примет на своём поле лондонский «Челси». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.