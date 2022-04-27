Агбонлахор — о «Золотом мяче»: все наблюдают за Бензема и Левандовским, но я слежу за Мане
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор высказался о претендентах на «Золотой мяч» по итогам года.
«Я знаю, что все наблюдают за Бензема и Левандовским, но я слежу за Мане. Садио выиграл Кубок африканских наций, получил шанс бороться за титул в английской Премьер-лиге, выиграл Кубок английской лиги, а также может выиграть Кубок Англии и Лигу чемпионов. Я бы поставил Мане выше Салаха», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.
Напомним, Мане выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В нынешнем сезоне 30-летний сенегальский футболист принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в сборную Сенегала.
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