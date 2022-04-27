Рангник: нет смысла говорить о шансах «Манчестер Юнайтед» на попадание в Лигу Чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о задачах команды до конца сезона.

«Нам предстоит сыграть ещё четыре матча, два из которых мы проведём дома. Мы постараемся набрать максимальное возможное для нас количество очков, для этого нам необходимо показать футбол на пределе своих возможностей. Я думаю, что нет смысла говорить о шансах на попадание в зону Лиги Чемпионов, нужно быть реалистами. Даже победа в оставшихся четырёх матчах вряд ли поможет нам. Сейчас наша цель — завершить сезон на высокой ноте», — цитирует Рангника пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на 6-м месте в таблице АПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. Завтра, 28 апреля, манкунианцы сыграют с «Челси» в рамках перенесённого матча 37-го тура.