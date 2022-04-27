Камоцци — о Хвиче в «Наполи»: играть в Серии А — это другое, посмотрите на Миранчука

Советник президента «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича — хороший игрок. Но играть в РПЛ — это совсем другое, чем в Серии А. Посмотрите на Миранчука и Шомурудова. Давайте посмотрим», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.



Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.